Calciomercato Napoli. Nuova avventura per Hirving Lozano che dopo un anno lascia il PSV e approda in MLS. L'ex attaccante messicano del Napoli, come riportato da Fabrizio Romano e dai media olandesi, ha firmato un contratto quadriennale come nuovo giocatore del San Diego FC.

Costo dell'operazione circa 12 milioni di euro ed a sorridere è anche il Napoli, che vanta un 15% sulla vendita del messicano: tradotto, circa 1,5 milioni dovrebbero entrare nelle casse della società di De Laurentiis.