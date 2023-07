Lozano, l'ex intermediario: "Conosco Hirving, ecco cosa vorrebbe fare in futuro. Napoli? Dico..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex intermediario di Hirving Lozano, Alessandro Monfrecola, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ipotesi mercato arabo? Mi giungono delle notizie su di lui, ci sono state richieste anche in Messico che però non potevano soddisfare De Laurentiis, nonché Inghilterra, Francia e Spagna: il presidente non può svenderlo nonostante l’abbia ammortizzato, offerte concrete di un certo rilievo dalla Premier o dalla Liga, ovvero dove vorrebbe andare il ragazzo, non ce ne sono. Sicuramente ce ne saranno dal Messico ma non sono fattibili, escluderei l’Arabia Saudita perchè conosco Hirving: è un ragazzo per bene, pensa al risultato sportivo e sta preparando il Mondiale 2026 che giocherà a casa sua”