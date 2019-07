Lozano, l'ex intemediario: "Lo proposi a Giuntoli quando era al Pachuca, lo bocciò in 30 secondi. Poi prese Ounas..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alessandro Monfrecola, agente "Quando Lozano era nel Pachuca lo vidi giocare, mi impressionò e andai dal club per farmi dare un mandato per proporlo alle squadre che cercavano un esterno. La prima squadra fu Napoli che in quel periodo cercava un esterno: andai da Giuntoli, gli presentai il giocatore, ma lui lo bocciò tecnicamente in 30 secondi. Il Napoli poi prese Ounas. Nel 4-4-2 non vedo bene Lozano che è un esterno puro e non un centravanti. E' un Insigne più rapido e veloce, forse meno tecnico, ma più moderno, ma non può fare il trequartista, la punta o la seconda punta. Non prenderei ora Lozano perchè non costa poco e poi perchè l'esigenza del Napoli è una punta centrale. Ancelotti capisce di calcio come pochi, ma avendo visto Lozano sin da piccolo, dico che non lo vedo come seconda punta".