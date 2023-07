Lozano emarginato, sarà escluso anche da Napoli-Girona: le ultime

Ritiro Napoli - Braccio di ferro tra Hirving Lozano e la SSC Napoli: Aurelio De Laurentiis non bluffava quando parlava di esclusione forzata per il messicano tant’è che l’attaccante non ha disputato nemmeno un minuto nella prima amichevole di Castel di Sangro.

Amichevole Napoli-Girona, Lozano ancora verso l'esclusione

Adesso, come riporta Il Mattino, l’attaccante non indietreggia sull’ingaggio anche per ripicca, ma a questo punto rischia di compromettersi davvero allenandosì, sì, ma senza giocare. E potrebbe andare avanti così per tutto l'anno.

Ci sono due strade: o rinnovare alle condizioni della società, con uno stipendio al ribasso rispetto all’attuale, o portare un’offerta. Ma l’unica interessata è il Los Angeles che lo vuole però a parametro zero. Una situazione di stallo che porterà, tranne sorprese nelle prossime ore, a una nuova esclusione per Lozano anche per l’amichevole con il Girona.