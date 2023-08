Lozano al PSV, ci siamo! ESPN: il Napoli ha dato l'ok per le visite mediche

Calciomercato Napoli, è fatta per Lozano al PSV Eindhoven. Secondo quanto riferisce ESPN Mexico, il Napoli avrebbe già dato l'ok alle visite mediche per l'attaccante che già questa notte potrebbe recarsi in Olanda, ad Eindhoven, per svolgere gli esami clinici e atletici di rito.

Lozano al PSV

Sempre stando a quanto riportano i media messicani, pur di tornare nei Paesi Bassi al PSV, Lozano avrebbe rifiutato offerte provenienti da MLS, Arabia Saudita e Turchia, tanto era il desiderio di far ritorno al club dove ha mosso i primi passi in Europa.

Al Napoli andranno 13 milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita. È fatta per Lozano al PSV.