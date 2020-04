Lozano addio dopo un anno? CorSport: il Napoli ci crede ancora, ma in caso di offerte senza minusvalenze aprirebbe alla cessione

Notizie Calcio - L'acquisto dell'attaccante messicano Hirving Lozano dal PSV Eindhoven è costato al Napoli, nell’agosto del 2019, cinquanta milioni di euro tutto compresi (cioè con le commissioni e il premio-preparazione). L'ex Pachuca vede il suo futuro in bilico, come racconta il Corriere dello Sport:

"Dei soldi, ma anche di se stesso, bisogna comunque aver rispetto e il destino del messicano è legato innanzitutto a ciò che adesso rientra nel campo della imprevedibilità. Il Napoli crede in Lozano e riflette sulle varie opzioni tattiche, ma in presenza di un’offerta (per esempio dell’Everton di Ancelotti) nella quale non figuri minus-valenza, ci sarebbe una probabile apertura"