Loren, il padre chiude le porte al Napoli: "Vuole solo il Betis, non andrà da nessuna parte"

Lorenzo Móron, padre di Loren, attaccante del Betis, dà poche chance al Napoli nella corsa all'ingaggio di suo figlio. Ecco le sue parole al quotidiano spagnolo ABC Sevilla:

"Il Napoli? Mio figlio vuole restare al Betis e conquistare un titolo con la sua squadra. Ha un contratto con il Betis e non ha nessuna intenzione di muoversi da un'ambiente in cui è cresciuto e con una tifoseria che lo ama. Sa che deve giocarsi il posto con altri grandi giocatori ma non ha paura e spero possa rimanere a lungo a Siviglia".