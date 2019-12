Lobotka-Napoli, CorSport: lo slovacco pressa il Celta per accelerare la chiusura. Vuole solo l'azzurro, scartate le altre proposte

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla trattativa tra Napoli e Celta per il trasferimento di Stanislav Lobotka in azzurro. Il centrocampista slovacco sembrerebbe ogni giorno più vicino alla squadra allenata da Rino Gattuso. Ecco cosa scrive il quotidiano.

"La notizia, insomma, emerge chiaramente: Stani vuole cambiare aria, a maggior ragione in un periodo di enorme difficoltà dei galiziani, terzultimi in Liga, e preferisce il Napoli nonostante un certo interessamento del Milan e, a quanto pare, anche del West Ham che ha appena cambiato allenatore e ha bisogno di rilanciarsi. Non resta che affondare il colpo. Dopo aver limato il prezzo. Tra l’altro, migliore a dire poco sarebbe anche lo scatto sotto il profilo dell’ingaggio: dai circa 700mila euro attuali a oltre il doppio, per cinque anni. Niente male per un calciatore di 25 anni che aspira al salto di qualità. Il problema, però, è che con il Celta non è stato ancora trovato un accordo: considerando che nel suo contratto è inserita una clausola rescissoria da cinquanta milioni, il club spagnolo è partito da una richiesta di trenta milioni, ma il Napoli ha tutta l’intenzione di limare un bel po’. Venti o poco più, sommando un prestito oneroso e il riscatto obbligatorio. Si lavora. Di corsa: l’intenzione è chiudere quanto prima. Nelle prossime ore è prevista una nuova riunione tra il club azzurro e la società spagnola".