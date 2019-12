Lobotka-Napoli, Cm.it: blitz a Londra degli agenti del regista, presenti anche emissari del Celta e degli azzurri

Ultime notizie mercato Napoli - Il Napoli sembra aver rotto definitivamente gli indugi ed aver scelto Stanislav Lobotka come rinforzo per la mediana di Gennaro Gattuso. A quanto pare, infatti, Giuntoli è al lavoro per definire nel minor tempo possibile questa operazione per regalare al tecnico il regista tanto agognato. A tal proposito, arrivano delle novità direttamente da Calciomercato.it: gli agenti del calciatore sarebbero in queste ore a Londra per continuare a portare avanti questa trattativa e nella capitale inglese ci sarebbero un emissario del Celta ed uno degli azzurri. A quanto pare, infatti, l'accordo tra il club partenopeo ed il calciatore è totale sulla base di un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione ma va trovata l'intesa con il Celta Vigo: la società spagnola chiede una cifra compresa tra i 20 ed i 25 milioni di euro, mentre il Napoli è fermo, ad oggi, a 15/18 milioni. Sul calciatore restano vigili il West Ham e l'Arsenal.

