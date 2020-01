Lobotka-Napoli, ci siamo! Il Mattino: previsto un vertice col Celta per chiudere l'affare, no al West Ham

Ultime calcio mercato Napoli - Il summit per Lobotka previsto in queste ore definirà il timing dell'arrivo dello slovacco. Operazione ai dettagli, l'affare è virtualmente concluso.

Secondo quanto riporta Il Mattino:

"Celta e Napoli devono limare le distanze tra domande e offerta. Ma il club galiziano arriva al vertice con il club azzurro quasi con le spalle al muro: Lobotka ha detto no al West Ham ed è pronto a lasciare Vigo solo per il club azzurro. Ha una intesa di massima con il Napoli: 4 anni e mezzo di contratto a 2,4 milioni di euro a stagione. I dirigenti azzurri sono al lavoro per accontentare Gattuso in un ruolo, quello delle mediana, in cui gli uomini sono divenuti all'improvviso contati dopo il cambio di sistema di gioco".