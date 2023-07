Lo Celso-Napoli, apertura del calciatore! Spunta la richiesta del Tottenham: le tempistiche

Notizie Napoli calcio. Il profilo di Giovanni Lo Celso piace molto al Napoli che starebbe provando a strappare il talentuoso centrocampista argentino al Tottenham. Ci sono però alcuni scogli da superare, con la trattativa tra azzurri ed inglesi che ancora non è decollata.

Lo Celso-Napoli, le ultime

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il presidente Aurelio De Laurentiis si deve scontrare con le richieste dell’omologo Daniel Levy. La richiesta per il cartellino del calciatore di Rosario è di 20 milioni di euro, bonus esclusi, ma su questo si può arrivare ad un punto d’incontro per la stessa cifra, bonus inclusi.

Levy, per ora, non apre al prestito, desideroso di monetizzare la cessione a titolo definitivo di un giocatore che non rientra nel progetto. Ma, col tempo, la posizione potrebbe ammorbidirsi e diventerebbe un affare fattibile alle condizioni proposte dai campani. per quanto riguarda il calciatore, allo stato attuale c’è stato solo un pour parler col suo entourage per capire le richieste d’ingaggio e la voglia di approdare al Napoli: su quest’ultimo punto c’è stata una grande apertura.