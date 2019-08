Llorente-Napoli, Ts: ADL l'ha bloccato, si chiude a inizio settimana! Ma il presidente resta vigile anche su Icardi

Calciomercato Napoli, Raffaele Auriemma fa il punto della situazione attraverso le colonne di Tuttosport:

Anche al calciomercato (di solito) vince chi ha soldi e pazienza. E il Napoli dispone di entrambi, per arrivare primo nella corsa al bomber che faccia la differenza. Il presidente De Laurentiis si è portato avanti bloccando Fernando Llorente, grazie a una intesa con i suoi agenti (Frank Trimboli e il fratello Chus) da 2.5 milioni a stagione (più bonus) per due anni più opzione per il terzo, con accordo da chiudere all’inizio della prossima settimana. Ma il patron resta vigile anche nell’operazione Icardi che avrebbe un duplice effetto: scatenare l’entusiasmo dei tifosi e la corsa all’abbonamento, oltre a lanciare il Napoli in prima fila nella corsa allo scudetto.