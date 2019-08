Fernando Llorente sbarca in Italia, pronto ad abbracciare la sua nuova avventura napoletana. Come racconta Skysport, il giocatore ha aspettato fino alla fine il club per Mauro Icardi. Lo spagnolo era infatti consapevole del debole che la società per Icardi, ma ha atteso. Così come ha fatto il Napoli per l'argentino fino a stamattina, salvo poi formalizzare il tutto con lo spagnolo che era stato già bloccato da qualche giorno. Massima disponibilità, quindi, da parte dell'ex Tottenham.