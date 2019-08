Llorente è del Napoli! Auriemma su Ts: oggi Giuntoli chiuderà l'accordo, firma lunedì

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi dall'edizione di TuttoSport. Secondo quanto riferisce Raffaele Auriemma l'operazione Llorente è praticamente definita. Lo spagnolo, come svelato in esclusiva da CN24 il 1 agosto, dovrebbe essere il cosiddetto bomber di scorta in rosa senza però chiudere le porte al possibile arrivo di Mauro Icardi che ADL proverà a prendere fino al 2 settembre

Nello scacchiere del calciomercato dei bomber, il Napoli ha mosso una pedina molto importante assicurandosi Fernando Llorente, 34enne spagnolo svincolato dopo l’ultima stagione col Tottenham che lo ha portato ad un passo dal successo in Champions League. Oggi Giuntoli chiuderà l’accordo con i due agenti di Llorente, il fratello Chus e l’intermediario FrankTrimboli, per un biennale con opzione del terzo anno a favore del Napoli, al costo di 2,5 milioni a stagione, più bonus e la commissione da pagare ai due intermediari.

Lunedì la firma sull’accordo e Llorente potrà subito aggregarsi alla squadra di Carlo Ancelotti, per provare ad essere in campo da ex sabato 31 allo Stadium contro la Juventus. Ma, preso Llorente, il Napoli dice stop alla corsa per Icardi? Apparentemente sì, perchè De Laurentiis aveva posto come ultimatum per una risposta, quello di giovedì, ma Llorente rappresenta un’ottima alternativa al centravanti che Ancelotti utilizzerà da titolare. E’ impensabile puntare tutto sullo spagnolo che nella scorsa stagione ha totalizzato 35 presenze (soltanto 11 da titolare) in tutte le competizioni e 8 gol realizzati.