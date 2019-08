Llorente-Napoli, CdM: c'è il sì di Ancelotti ma resta da battere la concorrenza del Man Utd

Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli ha contatti costanti con l’entourage di Llorente, la Base Soccer di Frank Trimboli che ne cura gli interessi in collaborazione con suo fratello Jesus, lo spagnolo è un’opzione molto concreta. I dubbi sul rinnovo del contratto di Milik, con Mertens in scadenza, spingono il Napoli a muoversi per un centravanti con caratteristiche diverse, abile nei duelli aerei, capace di riempire l’area di rigore anche con la fisicità, lavorando sul corpo a corpo con i difensori avversari e sostenendo così anche gli inserimenti dei compagni. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno:

Calciomercato, c'è il si di Ancelotti per Llorente

"C’è il sì di Ancelotti che ha anche raccolto l’entusiasmo di Llorente per un’eventuale avventura napoletana, bisogna battere la concorrenza del Manchester United, si cerca di definire l’intesa riguardo al contratto che dovrebbe essere un biennale a 2,5 milioni a stagione".

