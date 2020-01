Llorente in bilico, Il Mattino: sondaggio di Giuntoli per questi 5 attaccanti

Calcio mercato Napoli - Dopo Diego Demme e Stanislav Lobotka, arriva anche Matteo Politano per il Napoli. Tutto pronto e definitivo: affare totale da 25 milioni di euro, col giocatore che svolgerà le visite mediche già domani mattina.

Mercato Napoli, i possibili sostituti di Llorente

Alla fine Fernando Llorente non rientrerà nell'affare, ma non sono esclude novità in tal senso come riporta Il Mattino oggi in edicola:

Nel discorso non rientra Llorente, una delle possibilità nella trattativa era rappresentata dal prestito dell’attaccante spagnolo. Resta quindi l’ex attaccante del Tottenham a meno di qualche operazione che possa scattare in quest’ultima settimana di mercato. E se dovesse sbloccarsi qualche trattativa in tal senso il club azzurro punterebbe su un altro attaccante, il ds Giuntoli ha già sondato sia il mercato di serie A che quello estero per piazzare un eventuale altro colpo per il reparto offensivo. Sondaggi effettuati nei giorni scorsi per Petagna, Lasagna, Caputo, tre attaccanti però ritenuti in questa fase incedibili e per Schick e Mateta ma senza affondi.