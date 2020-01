Llorente all'Inter, TuttoSport: superato Giroud! Definita la formula, retroscena Roma sulla crisi coniugale Politano

Calcio mercato Napoli, secondo quanto riferisce l'edizione odierna di TuttoSport nella giornata di ieri l'Inter e la SSC Napoli hanno proseguito i discorsi iniziati nella tarda serata di martedì per il trasferimento di Matteo Politano al Napoli, operazione che avrebbe, come riflesso, il passaggio a Milano di Fernando Llorente.

Llorente-Inter nell'operazione Politano-Napoli, le ultimissime

E’ evidente, che se approdasse in nerazzurro l’attaccante spagnolo, non ci sarebbe a quel punto spazio per l’arrivo dal Chelsea di Olivier Giroud. L’Inter ha da settimane l’intesa col centravanti della Francia, disposto a ridursi anche 1 milione d’ingaggio da qui al 30 giugno 2022 pur di facilitare l’operazione fra Inter e Chelsea. L’arrivo di Giroud era legato all’uscita di Politano - se fosse andato in porto lo scambio con Spinazzola, per esempio -, ma se nella trattativa per l’ex Sassuolo entrasse Llorente, tutto con Giroud verrebbe stoppato. Inter e Napoli stanno lavorando sulla modalità del trasferimento - prestito con obbligo per Politano, prestito con diritto per Llorente - e sulla valutazione dell’azzurro: l’Inter chiede 25 milioni per Politano, il Napoli offre qualcosa in meno e non vorrebbe comunque privarsi di Llorente se non "costretto". Per andare a dama, però, c’è bisogno del sì di Politano: il ragazzo - alle prese con una difficile crisi coniugale con la moglie Silvia - avrebbe voluto andare nella “sua” Roma, ma ieri sera il suo agente Lippi ha incontrato Giuntoli, ds del Napoli, aprendo a un trasferimento sotto il Vesuvio. Oggi tutte le parti si riaggiorneranno.