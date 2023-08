Calciomercato Napoli - Jesper Lindstrom, il centrocampista danese dell'Eintracht Francoforte, è un obiettivo del Napoli come racconta l'edizione odierna de Il Mattino.

"Stavolta si può davvero dire che mancano solo le firme perché quasi tutto è stato messo al suo posto. Accordo con il danese in tasca da tempo: 1,8 milioni all'anno per 5 anni. Con l'Eintracht, a questo punto, pure: 20 milioni e l'affare è in dirittura d'arrivo"