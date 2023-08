Calciomercato Napoli - E’ corsa contro il tempo in casa Napoli per l’attaccante danese Jesper Lindstrom. Lo riporta Il Mattino oggi in edicola.

Mercato Napoli, Lindstrom è vicino

Il giocatore dell’Eintracht Francoforte, sedotto dalle sirene partenopee e pronto a lasciare la Bundesliga, ha già un accordo con la società azzurra per un quinquennale da 2 milioni di euro. Il problema è che manca l’intesa definitiva con la società teutonica, anche se la trattativa - evidenzia il quotidiano - è molto avanzata.