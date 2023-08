Lindstrom-Napoli, Gazzetta: beffata la Juventus di Giuntoli! Anche due big di Premier si erano interessate

Jesper Lindstrom ieri sera è sbarcato a Fiumicino, oggi effettuerà le visite mediche, poi firmerà con il Napoli un contratto per cinque anni a circa due milioni di stipendio a stagione. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Deve migliorare in fase realizzativa, gli manca l’istinto del killer sotto porta. Il fisico rispecchia le qualità tecniche, filiforme e non un gigante, capace di andarsene in dribbling o in velocità palla al piede, con un’intelligenza tattica che gli consente l’inserimento giusto o il taglio dietro la punta. Avevano chiesto informazioni su di lui Liverpool e Arsenal, pure la Juve governata da Giuntoli l’aveva sulla lista. Adesso è a Napoli"