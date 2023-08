Lindstrom-Napoli, escamotage economico di De Laurentiis per acquistarlo: i dettagli

Calciomercato Napoli - Il Napoli in campo vince e convince contro il Sassuolo ma non si ferma sul mercato, ha preso Jesper Lindstrom dall’Eintracht Francoforte. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

“Prestito oneroso per 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a quota 20 milioni, un escamotage che rimanda al prossimo bilancio gran parte dell’investimento come avvenne per Raspadori.

È il secondo danese della storia del Napoli, finora c’era stato solo Harald Nielsen, attaccante con dieci presenze e due gol in un’annata chiusa al settimo posto”