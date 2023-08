Lindstrom libera Lozano al PSV? Tuttosport: lavori in corso per trovare una quadra con De Laurentiis, ecco cosa filtra

Calciomercato Napoli - Inseguimento andato a segno: il Napoli prende Lindstrom dall’Eintracht Francoforte in prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto (20 milioni bonus inclusi). E può liberare Lozano, ne parla Tuttosport.

Lindstrom libera Lozano al PSV?

Per l’esterno offensivo danese, sbarcato ieri in Italia, contratto fino al 2028 da 2,5 milioni a stagione. Oggi visite mediche e firme di rito. Il suo arrivo può liberare Lozano in direzione Psv: gli olandesi sono saliti a 12 milioni più bonus, ma De Laurentiis ne vuole almeno 18-20. Lavori in corso per trovare una quadra, ma filtrano sensazioni positive.