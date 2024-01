Lindstrom lascia Napoli in prestito? Può giocare solo in una squadra

Calciomercato Napoli - Difficile la cessione in prestito di Lindstrom in questo mercato di gennaio. Per lasciarlo andare il Napoli dovrà darlo soltanto ad una squadra per una questione di regolamento.

Calciomercato Napoli: prestito Lindstrom

Lindstrom può lasciare Napoli a gennaio? La risposta è sì, in prestito può farlo ma soltanto per giocare con il suo ex club dell'Eintracht Francoforte. Perché il regolamento parla chiaro e un giocatore può vestire soltanto due maglie nella stessa stagione. Già in estate, ad inizio stagione mentre trattava col Napoli, Lindstrom è sceso in campo con la squadra tedesca e per questo motivo se vorrà andare a giocare in prestito potrà farlo di nuovo in Bundesliga, soltanto con l'Eintracht Francoforte.