Lindstrom al Napoli, ulteriore conferma SKY: in chiusura l'arrivo del danese, prenderà il posto di Lozano

Calciomercato Napoli, le anticipazioni dalla Germania di Bild e Faz trovano ultertiori conferme da Sky Sport che scrive quanto segue:

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Lindstrom pronto a trasferirsi al Napoli:

Lindstrom sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. Il danese, secondo quanto riporta la Bild, è in viaggio verso l'Italia per firmare il contratto con la squadra di Aurelio De Laurentiis. Il giocatore sarà presto a Napoli. Il suo arrivo è legato alla partenza di Lozano. Il messicano, infatti, non rinnoverà e lascerà l'Italia (che sia questa estate o a gennaio). Al suo posto, ecco Lindstrom.