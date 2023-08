Lindstrom al Napoli, Fabrizio Romano conferma: "Ci siamo, domani le visite mediche"

Calciomercato Napoli, è fatta per Lindstrom! Dopo le numerose notizie emerse in mattinata, adesso anche il giornalista Fabrizio Romano conferma la riuscita della trattativa tra SSC Napoli ed Eintracht Francoforte per il trequartista danese classe 2000.

Lindstrom al Napoli

"Here we go", ci siamo! Scrive Fabrizio Romano su Twitter: "Jesper Lindstrom al Napoli, ci siamo! Accordo verbale in atto con l'Eintracht sulla base di 25 milioni di euro. Al giocatore un contratto quinquennale. Oggi Lindstrom non si è allenato con la squadra perché è già pronto il viaggio in Italia, con le visite mediche prenotate per martedì".

Lindstrom al Napoli, nuovo acquisto imminente. Domani le visite mediche a Villa Stuart.