Libero insiste - Juventus su Di Lorenzo, a Napoli è un caso: Giuntoli ci prova

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Libero torna a parlare dell'interesse della Juventus per il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo:

"Il calciomercato deve ancora entrare nel vivo, ma lo farà non appena verrà completato il mosaico delle panchine. Da questo punto di vista la Juventus è molto avanti, con il ds Giuntoli e il nuovo allenatore Thiago Motta che sono già al lavoro sulla costruzione della squadra: Di Gregorio è praticamente già bianconero, Calafiori quasi, Koopmeiners è il grande obiettivo a centrocampo e Di Lorenzo potrebbe essere l’occasione perfetta per mettere a posto la fascia destra.

Il Napoli ha infatti diverse situazioni scomode da affrontare. L’arrivo imminente di Antonio Conte è la notizia migliore possibile per ricostruire una squadra vincente sulle macerie della disastrosa stagione post-scudetto, ma chi farà parte di suddetta squadra? C’è il caso Di Lorenzo, di difficile comprensione: sarebbe al centro del nuovo progetto di Conte, ma l’agente Giuffredi ha sbattuto la porta. «Lo vuole Conte? Dovevano pensarci prima - ha dichiarato - se ci viene comunicato che di fronte all’offerta giusta il ragazzo è sul mercato, significa che il club non crede più in lui». Insomma, Manna e Conte avranno un bel da fare sotto al Vesuvio...".