Lee Kang-in seguito dal Napoli, L'Equipe annuncia: è fatta con il PSG, spuntano le cifre

Notizie Napoli calcio. Uno dei tanti profili seguiti dal Napoli è quello di Lee Kang-in, centrocampista coreano del Maiorca. Il classe 2001 piaceva molto al presidente De Laurentiis anche in ottica di espansione del marchio partenopeo in oriente (soprattutto dopo l'addio a Kim Min-jae).

Calciomercato Napoli, Lee Kang-in al PSG

Tuttavia non sarà il Napoli la prossima squadra di Lee Kang-in: come riportato da L'Equipe, il giocatore sarà presto un nuovo tesserato del PSG. I transalpini hanno infatti trovato un accordo totale con il Maiorca per circa 22 milioni, con il calciatore che firmerà un contratto di cinque anni.