Ritiro Napoli - Doppia sostituzione per problemi fisici ieri durante Napoli-Spal: prima Mario Rui alla mezz’ora, poi nel finale anche Stanislav Lobotka.

Infortunio Lobotka, le condizioni del regista

Tuttavia, come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, a differenza dell’esterno del portoghese, il centrocampista è uscito solo a livello precauzionale per un fastidio da gestire. Nessun problema concreto dunque.