Lazio su Zielinski, CorSport: si è promesso a Sarri! Lotito ieri ha avviato i colloqui con De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Il presidente della Lazio Claudio Lotito tratta il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski, come racconta il Corriere dello Sport.

“Lotito ha colto anche il segnale arrivato da Zielinski. Non ha ancora detto sì all’offerta arrivata dall’Arabia Saudita, si è promesso a Sarri e Lotito ieri ha avviato i colloqui con De Laurentiis. Il polacco, 29 anni, resta il nome privilegiato per sostituire Milinkovic. La cessione all’Al-Hilal del serbo per 40 milioni non favorisce la Lazio. Il contratto di Zielinski in scadenza nel 2024 non è un vantaggio per il Napoli: l’Al-Ahli ha presentato un’offerta di circa 27 milioni, Lotito è partito da una base di 20”