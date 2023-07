Lazio su Zielinski, CorSport: lunedì Lotito incontra De Laurentiis e torna all'assalto di Piotr

Calciomercato Napoli - Il presidente della Lazio Claudio Lotito aspettava i soldi e la fidejussione bancaria a copertura dell’operazione Milinkovic-Savic: 40 milioni netti, pagamento in due rate. Ora ci dovrebbero essere le risorse e le garanzie economico-finanziarie per tornare all’assalto di Zielinski del Napoli, come racconta il Corriere dello Sport.

Lazio su Zielinski