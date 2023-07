Lazio su Politano e Zielinski, CorSport: maxi operazione Lotito-De Laurentiis, c'è l'ok di Sarri! Le cifre

Calciomercato Napoli - Sergej Milinkovic-Savic sblocca il mercato della Lazio, ora libera di poter puntare due giocatori del Napoli come Matteo Politano e Piotr Zielinski, come racconta il Corriere dello Sport.

“Quaranta milioni permettono di lanciarsi su Zielinski, primo obiettivo di Sarri. Non è facile arrivarci, può esserlo se romperà con il Napoli. Zielinski vorrebbe restare a Napoli, anche a scadenza. Se non ci saranno le condizioni per farlo, e se il rischio di restare fuori squadra diventerà concreto, valuterà la Lazio. Lotito prepara un’offerta da 20 milioni.

Sarri ha dato l’ok all’acquisto di Politano, sempre del Napoli. Offrirà 15 milioni più bonus. Con De Laurentiis può nascere una doppia operazione, Zielinski più Politano”