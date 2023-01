Lazio su Pellegrini, il terzino potrebbe lasciare Eintracht Francoforte e tornare in Italia

Luca Pellegrini, terzino di proprietà della Juventus attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte, potrebbe lasciare la Germania e tornare in Serie A. La Lazio vorrebbe portarlo nela capitale e il ragazzo potrebbe lasciare i prossimi rivali del Napoli in Champions League per tornare ad affrontare gli azzurri con la maglia biancoceleste.

La posizione dell'Eintracht: chiarezza entro fine mese

L'Eintracht Francoforte non è favorevole alla risoluzione anticipata del prestito, ma non vuole nemmeno che Pellegrini resti in rosa controvoglia. Ecco perché negli scorsi giorni ha aperto a questa possibilità, ma a patto che non si vada troppo oltre. Ovvero: se Pellegrini vuole andare via, un accordo va trovato entro metà mese.

L'idea della Lazio: prestito di 18 mesi con diritto/obbligo di riscatto

La Lazio negli scorsi giorni ha avanzato la possibilità di prendere Pellegrini dalla Juventus in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. I due club non si sono ancora seduti attorno ad un tavolo per trattare con il giocatore che spera nel lieto fine della trattativa.