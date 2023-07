Lazio: offerta da 20 milioni per Zielinski, ADL ne chiede 30

Difficile il trasferimento di Zielinski alla Lazio a queste condizioni. Perché De Laurentiis continua a chiederne 30 al suo amico Lotito che non va oltre l'offerta di 20 milioni di euro per vederlo via da Napoli subito.

Calciomercato: Zielinski tra Lazio e rinnovo

Napoli - Il sogno di Sarri è Difficile il trasferimento di Zielinski alla Lazio a queste condizioni. Perché De Laurentiis continua a chiederne 30 al suo amico Lotito che non va oltre l'offerta di 20 milioni di euro per il giocatore in n scadenza a giugno 2024 con il Napoli. Ottimi rapporti tra i due club in ottimi rapporti, ma ora serve un passo verso l'altro per chiudere. A riportarlo è Repubblica.