Lazio, Nuno Tavares verso l'addio: lo vuole Sergio Conceicao

Il futuro di Nuno Tavares alla Lazio sembra sempre più lontano da Formello. Il terzino portoghese, scivolato nelle gerarchie dopo il ritorno di Maurizio Sarri, valuta seriamente l’addio già a gennaio. Nelle ultime ore si è fatto avanti l’Al-Ittihad di Sergio Conceicao, pronto a riportarlo al centro di un progetto tecnico ambizioso.

La Lazio non chiude alla cessione, ma ha fissato il prezzo: servono almeno 15 milioni di euro, anche per coprire il 35% da versare all’Arsenal. Finora Tavares ha collezionato poche presenze, pagando la maggiore affidabilità di Pellegrini. I contatti sono avviati e con l’apertura del mercato di gennaio sono attesi sviluppi. Intanto i biancocelesti guardano avanti e seguono Luca Netz del Borussia Mönchengladbach.