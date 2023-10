Lazio: non c'è accordo con Zaccagni, Napoli e Juventus ci provano

Arrivano aggiornamenti di calciomercato per il futuro di Mattia Zaccagni pronto ad approdare in una nuova squadra il prossimo anno se non dovesse rinnovare con la Lazio. Trattativa bloccata tra il giocatore e il club di Lotito.

Calciomercato: Napoli e Juventus su Zaccagni

Napoli - Ultime notizie su Zaccagni che può firmare con il Napoli o la Juventus. Ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro del giocator della Lazio che è in scadenza e può non rinnovare. Questo quanto scrive Nicolò Schira:

"Fumata grigia per il rinnovo di Mattia Zaccagni con la Lazio. Non c’è ancora l’accordo per il prolungamento fino al 2028. Il suo contratto termina nel 2025. Si rischia tormentone alla MilinkovicSavic (poi ceduto a un anno dalla scadenza). Juventus e Napoli lo tengono d’occhio".