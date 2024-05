Lazio, Lotito rivela: "Sarri chiese Zielinski ma il polacco non volle lasciare il Napoli"

Calciomercato Napoli - "Sono uscito deluso dal mercato estivo", aveva detto Maurizio Sarri a Sportitalia parlando dell'ultima esperienza alla Lazio. Pronta la risposta di Claudio Lotito che al Corriere della Sera svela:

"Lui ha chiesto Berardi, che alla fine non ha lasciato il Sassuolo. Per come è andata, il ragazzo, sfortunatissimo per il grave infortunio subìto qualche tempo fa, probabilmente non ci avrebbe potuto aiutare. Un’altra sua richiesta fu Zielinski, ma nemmeno lui ha lasciato Napoli, così abbiamo preso Rovella, che a Sarri piaceva. Lo stesso Isaksen, che ci aveva segnato contro, lo ha fortemente voluto Sarri. Di Kamada era contento, ma poi non lo faceva giocavre. Forse aveva bisogno di tempo per integrarsi, non so".