Lazio, il Ds ammette: "Presentata offerta ufficiale per Zielinski, ma dal Napoli nessuna risposta"

Calciomercato Napoli - Il Ds della Lazio, dopo averne parlato tempo fa anche Claudio Lotito, ammette l’interesse biancocelesti per Piotr Zielinski. A margine della presentazione dei nuovi acquisti Kamada, Isaksen e Castellanos, il dirigente si è pronunciato così sul polacco rimasto alla fine in azzurro: “Lui e Berardi sono stati calciatori indicati da Sarri ma le operazioni non sono andate in porto e abbiamo deciso di virare su altri nomi. Abbiamo fatto un'offerta ufficiale al Napoli per Zielinski e non ci è stato risposto niente, da lì siamo andati avanti per la nostra strada”.