La Stampa - Più di un contatto Napoli-Pioli: tratta con De Laurentiis, biennale con opzione!

Calciomercato Napoli - Stefano Pioli è finito in cima alla lista di De Laurentiis, in attesa della risposta di Antonio Conte, e adesso che sembra in uscita dal Milan è ancora più probabile una trattativa.

Pioli-Napoli: contatto e offerta

Come scrive La Stampa oggi in edicola, infatti "c'è già stato più di un contatto per un impegno biennale con opzione", una vera trattativa Pioli-Napoli. Il quotidiano scrive:

"Stefano Pioli ha di fatto ricevuto il preavviso di sfratto dalla panchina del Milan. «Portate pazienza, a fine campionato io e il club tireremo les omme», le parole che presagiscono il divorzio con un anno d'anticipo su un contratto da poco più di 4 milioni netti a stagione fino al 2025. Per il Milan del futuro, invece, prende corpo la candidatura quasi d'ufficio di Conte, presente anche nel taccuino del Bayern e di un paio di club inglesi, e l'opzione Lopetegui, incontrato più volte da emissari rossoneri. Nell'attesa che la lunga corsa da uno scudetto e una semifinale di Champions (più quattro qualificazioni) con ilMilan volga formalmente al ca-polinea, dopo il derby della possibile seconda stella interista e il confronto diretto con la Juve per il secondo posto, prende quota la possibile prossima fermata per Pioli: con il Napoli e De Laurentis in pieno casting per lìallenatore, c'è stato piu di un contatto per un eventuale impegno biennale (con opzione per il terzo anno). E proprio nelle ultime ore, registrando le risposte non pervenute da Antonio Conte e i sondaggi con Italiano, Gasperini e Montella, l'uomo dell'ultimo tricolore rossonero, seguito e studiato da almeno un trimestre, è balzato in testa nella corsa per l'eredità del traghettatore Calzona".