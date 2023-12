Calciomercato Napoli - Sono tante le situazioni contrattuali in stand-by in casa Napoli, passando per le priorità come Victor Osimhen e Piotr Zielinski ma senza dimenticare anche questioni comunque importanti come quelle di Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano.

Mercato Napoli, ultimi rinnovi Kvaratskhelia e Politano

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, per i due esterni di fascia la situazione è chiara: si ragionerà a bocce ferme per un prolungamento con tanto di ritocco dell’ingaggio verso l’alto.