La Roma vuole Mertens, Fonseca farebbe carte false. Tuttosport: poche speranze, un aspetto blocca la trattativa

Ultime calcio mercato Napoli - Con il passaggio di proprietà da ultimare tra Pallotta e Friedkin, la Roma si rimette in moto. Al campo ci pensa Fonseca, al mercato e alla gestione del club il duo Fienga-Petrachi.

Come riporta Tuttosport:

“Fonseca farebbe carte false per Mertens, in scadenza di contratto, ma non si fa illusioni, sapendo la difficoltà della trattativa. Non tanto per il costo del cartellino che con il contratto in scadenza a giugno è accessibile (10 milioni). Quanto per le pretese economiche del belga (non più un ragazzino, essendo un classe '87, che chiede un triennale da 4 milioni, più un bonus alla firma di 5 milioni per lui e 3 per l'agente) e la difficoltà di trattare con De Laurentiis”.