La Reggina vuole Sirigu! Contratto di 18 mesi e posto da titolare, intrigo con Contini

Nelle prime ore del mercato potrebbero essere annunciati gli arrivi dalla Sampdoria del difensore Bereszynski e del portiere Contini, nell’ambito di una operazione di scambio prestiti che porterà a farsi le ossa a Genova (sponda blucerchiata) il giovane Alessandro Zanoli. Quale futuro invece per Salvatore Sirigu?

“Contini ne prenderà il posto nella lista dei giocatori cresciuti nel vivaio, da ex Primavera azzurro. Per lui si prospetta il ruolo di terzo portiere, sempre che per Salvatore Sirigu non diventi troppo allettante la proposta di un anno e mezzo di contratto - con maglia da titolare - alla Reggina. Ma Spalletti proverà a trattenerlo”