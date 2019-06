La Nuova Ferrara - Fares-Napoli, la Spal non fa sconti: c'è anche l'interesse di altre squadre

L'edizione odierna de "La Nuova Ferrara" scrive sul futuro del terzino sinistro Fares: "Ma non c' è solo Lazzari al centro dell' interesse sul mercato. Basta passare sulla fascia opposta ed ecco Momo Fares. Il nazionale algerino è oggetto del desiderio del Napoli, il presidente De Laurentiis è stato esplicito sul ruolo, premettendo che prima ci dovrà essere mercato in uscita: acquisto secco? Può essere, visto che in questa fase il club partenopeo non sembra poter offrire molto altro, salvo inserire qualche prospetto per attenuare l' esborso. Anche in questo caso, però, non si faranno regali: il laterale sinistro ha anche altri estimatori e non c' è alcuna fretta di chiudere con nessuno. Anzi, potrebbe essere nell' interesse della Spal e del giocatore, a prescindere dalla cessione o meno del cartellino, che Fares rimanesse un altro anno a Ferrara, per completare quell' evidente percorso di maturazione che qui, con un impiego regolare, ha intrapreso proprio nella stagione appena conclusa. Resta il fatto che, oltre al Napoli, che ne apprezza anche la duttilità e, quindi, la possibilità di schierarlo anche a centrocampo, in lizza ci sono pure Lazio, Torino, Roma e Inter: tanta roba, con gli azzurri di Lotito che mettono sul piatto il rinnovo del prestito di Murgia e conguaglio".