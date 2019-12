La Nazione - Fiorentina disposta a trattare con il Napoli il prestito di Llorente, i dettagli

Il Wolverhampton aspetta la Fiorentina. Il discorso per Cutrone è infatti avviato da tempo e sotto certi aspetti molto vicino a una soluzione: il sì del giocatore c' è, quello del club inglese ancora no. La Fiorentina ha deciso di muoversi anche verso altre situazioni, come racconta l'edizione odierna de La Nazione:

"La prima parla di Zaza del Torino, la seconda di Piatek del Milan. Ecco spuntare una nuova opzione: la Fiorentina infatti sarebbe disposta a trattare con il Napoli il prestito di Llorente che dopo un buon inizio di stagione in azzurro è finito in secondo piano, almeno sotto la gestione Ancelotti. Llorente potrebbe così accettare di voltare subito pagina, di non aspettare la decisione di Gattuso sul suo conto e di sicuro, a Firenze, avrebbe la possibilità di giocare con grande continuità"