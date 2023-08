La moglie di Zielinski rifiuta l'Arabia Saudita: lei è innamoratissima di Napoli

Quale sarà il futuro di Piotr Zielinski? Ora che sembra imminente l'arrivo al Napoli di Gabri Veiga, ci si chiede se ci sarà posto in squadra anche per il centrocampista polacco, che ormai sembra lontanissimo dall'ipotesi di rinnovare il suo contratto con il club azzurro.Â

Per lui si profila l'ipotesi dell'Arabia Saudita, eppure, come conferma anche la Gazzetta dello Sport, Zielinski pare abbia rifiutato le offerte saudite anche a causa del parere contrario di sua moglie Laura, innamoratissima di Napoli, che non ne vuole sapere di trasferirsi a Gedda, in Arabia Saudita. La coppia ha anche un figlio di due anni, che è cresciuto a Napoli.