La Lazio vuole Zielinski dopo l'addio a Milinkovic-Savic! Gazzetta: rinnovo col Napoli in salita, ecco quanto vale

Sergej Milinkovic va in Arabia, in dirittura d’arrivo la trattativa per la cessione del 28enne tuttocampista della Lazio all’Al-Hilal, le firme potrebbero arrivare già nelle prossime ore. E alla Lazio piace Piotr Zielinski del Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Lazio su Zielinski