Come riporta La Gazzetta Dello Sport, la Lazio potrebbe tornare su Folorunsho, già cercato in estate ma non si è mai andati oltre il prestito con diritto di riscatto. Ora la proposta potrebbe cambiare, ma il Napoli resta fermo sul valore complessivo di 13 milioni di euro. L'ex Verona è romano e tifoso laziale, cresciuto nel vivaio e ha avuto Baroni lo scorso anno, il quale lo riaccoglierebbe a braccia aperte