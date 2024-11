La Juventus non ha i soldi per Raspadori a gennaio: c'è un bianconero che piace a Conte

Calciomercato SSC Napoli - C’è un bomber che è nei desiderata dell'allenatore della Juventus Thiago Motta e si tratta di Giacomo Raspadori, valutato dal Napoli circa 20 milioni secondo Tuttosport.

Il club partenopeo non intende prestarlo, la Juventus "non ha i soldi per poter spendere a gennaio quella cifra a meno che non riesca a capitalizzare la cessione di un giocatore come Fagioli. Si tratta di un giocatore che piace anche a Conte ma si tratterebbe eventualmente di una operazione più in chiave prossima annata. Raspadori ha manifestato la voglia di un minutaggio maggiore, da parte sua non ci sarebbero impedimenti a fronte di una ghiotta occasione".