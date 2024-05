La chiamata di Oriali, poi il tentativo di Conte: Di Lorenzo vuole lasciare Napoli, i possibili scenari

Calciomercato Napoli - Giovanni Di Lorenzo, capitano attuale del club azzurro, potrebbe lasciare in estate. Antonio Conte farà di tutto per trattenerlo ma è complicato, racconta Repubblica:

"L’agenda di lavoro è piena. Antonio Conte ha già individuato i punti chiave del suo Napoli e si sta portando avanti prima dell’ufficializzazione. Il suo obiettivo è restituire convinzione e stimoli a uno spogliatoio che si è dissolto nel corso della stagione più travagliata dell’era De Laurentiis. L’esempio più eloquente riguarda Giovanni Di Lorenzo che ha espresso la volontà di andare via. “Non esiste un capitano sfiduciato”, ha detto il suo procuratore Mario Giuffredi. Il rapporto con la società si è incrinato, da qui l’intenzione di trasferirsi altrove. Juve, Inter e Roma hanno già drizzato le antenne, ma Conte non ha intenzione di perdere un possibile punto di riferimento del Napoli che sta per costruire. C’è stato già un primo contatto tra Di Lorenzo e Oriali, pronto a diventare il nuovo team manager azzurro, e presto si muoverà pure l’ex ct. Al momento il capitano non sembra intenzionato a ritornare sui suoi passi, ma l’effetto Conte non va sottovalutato e potrebbe cambiare lo scenario di un addio anticipato di uno dei leader del terzo scudetto".