"L'unico club che vuole Osimhen è il Napoli!", "La sola verità può dirla lui, il resto è fuffa". Botta e risposta tra l'agente dell'attaccante del Lille ed il rappresentante africano

Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe 1998 del Lille, è uno degli obiettivi del Napoli per sostituire Arkadiusz Milik in attacco. L’edizione odierna di Cronache di Napoli racconta di uno botta e risposta tra Ariyo Igbayilola, rappresentante africano del calciatore, e Jean-Gerard Benoit Czajka, agente che rappresenta ufficialmente il giovane attaccante del Lille.

Igbayilola ha dapprima affermato:

“Posso confessare che l’unico club a volere Victor al 100% in questo momento è il Napoli. La decisione finale di dove trasferirsi spetta unicamente a lui. Con la pressione di differenti club in Europa, dubito che resterà ancora a Lille”

Czajka ha successivamente risposto:

“Le persone, in Nigeria come in Europa, scrivono articoli per attirare l'attenzione, niente di più. La sola verità può venir fuori per bocca mia o di Victor Osimhen: tutti il resto è fuffa"