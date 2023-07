L'indizio social sul mercato del Napoli: confermata la trattativa in atto?

Calciomercato Napoli - Quello appena trascorso è stato un week end di addii, sia in casa Napoli che in tutte le squadre. Venerdì 30 giugno è infatti ufficialmente terminata la stagione 2022-2023, e con essa sono stati risolti alcuni contratti e sono terminati alcuni prestiti. Proprio per quanto riguarda i prestiti, erano 3 igiocatori nella rosa del Napoli che erano arrivati in azzurro in prestito: Bereszynski, Ndombele e Gollini.

Il polacco e il francese, nelle scorse ore, hanno salutato Napoli e il Napoli tramite un messaggio sui social. Questo il messaggio di Ndombele:

"Una città, un popolo, Napoli.

La fine della mia avventura che durerà solo un anno ma un anno che rimarrà per sempre scolpito nel mio cuore.

Ti auguro tutto il successo che meriti

Grazie di tutto".

Questo il messaggio scritto da Bereszynski:

"Napoli…qui ho vissuto solo pochi mesi ma sono stati memorabili.

È stato un grande onore ed un privilegio per me indossare la Maglia azzurra.. vincere lo scudetto con voi dopo 33 anni ed alzare la coppa è stata un emozione Incredibile..farà parte di me per sempre!

Ringrazio la società e staff per questa opportunità, ringrazio voi tifosi che mi avete sempre accolto nel migliore dei modi..Sopratutto grazie a questa squadra che mi ha fatto sentire fin da subito uno di VOI

un Grande in bocca al lupo per il vostro futuro..

Vi vogl ben wagliu’".

Pierluigi Gollini, ha invece per ora preferito non scrivere nessun messaggio di saluto agli azzurri. Un ulteriore indizio che fa capire come il portiere abbia voglia di proseguire la sua avventura al Napoli, e che probabilmente le voci in merito ad una trattativa per trovare un accordo tra Napoli e Atalanta sono reali.